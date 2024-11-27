80-річний Кіт Келлог є одним з авторів "мирного плану" який включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

Дональд Трамп призначив на посаду спеціального представника щодо України Кіта Келлогга, відставного генерал-лейтенанта, який представив йому "мирний план" щодо припинення війни. Спочатку про це повідомив Reuters із посиланням на свої джерела, а пізніше підтвердив сам Трамп у своїй мережі Truth Social.

"Кіт зробив видатну військову та бізнес-кар'єру, включно з виконанням дуже важливих посад у сфері національної безпеки в моїй першій адміністрації. Разом ми забезпечимо мир через силу і зробимо Америку і світ знову безпечними", - написав Трамп.

Хоча наразі спеціального представника з питань війни в Україні немає, Трамп раніше в приватному порядку висловив зацікавленість у створенні такої посади.

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Кіт Келлог і "мирний план" для України

Кіт Келлог (народився у 1944 році) був начальником штабу Ради національної безпеки Білого дому під час президентства Трампа у 2017-2021 роках і радником із національної безпеки тодішнього віцепрезидента Майка Пенса.

Келлог розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який також обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі. Цей план включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

Згідно із запропонованою стратегією, США мали сказати Україні, що вона отримає більше американської зброї тільки в тому разі, якщо вступить у мирні переговори. Водночас США повинні попередити Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до збільшення підтримки США для України. Членство України в НАТО було б знято з порядку денного на найближче майбутнє.

Раніше Reuters повідомляв, що Трамп планує призначити спецпосланцем з питань війни Росії в Україні свого колишнього начальника розвідки Річарда Гренелла, який висловлювався за створення "автономних зон" як способу припинення війни, а також заявив, що не буде підтримувати вступ України до НАТО.

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