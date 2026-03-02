Більше не тиха гавань: що відчули українці в Дубаї, коли Іран занурив ОАЕ у реалії війни

Безпечних місць у світі не існує. Комбінована ракетно-дронова атака Ірану на країни Перської затоки, зокрема на ОАЕ, поставила під сумнів репутацію Дубаю як безпечного емірату. УНІАН запитав українців, які опинились у місті, що відбувалось в ньому останні дні.

П’ятниця, 27 лютого. Дубай. Місто живе - мешканці ловлять теплий вечір, вечеряють, сміються… Але вже на наступний день всі прокинулись з новинами про події в Ірані – Ізраїль оголосив про воєнну операцію "Левовий рик", США це підтримали й назвали її "Епічна лють".

"Чесно, перша думка була зовсім не тривожна: це далеко, це за затокою, нас це не торкнеться, - розповіла УНІАН Єлизавета, яка живе в ОАЕ майже десять років. – Але вдень стрічки новин вже загули: з’явились перші повідомлення про можливі удари по об’єктах у регіоні, відбулося закриття повітряного простору в частині країн Перської затоки. Тоді стало зрозуміло, що вся ця історія ближча, ніж здавалось зранку".

Іран пообіцяв "нищівний удар" у відповідь на дії США та Ізраїлю й обрав для атак сусідні арабські країни: найгучніше було в Катарі, Кувейті та Бахрейні.

За словами Єлизавети, в Еміратах цими вихідними якось страшно не було. Можливо, тому, що українці за роки повномасштабної війни "навчилися тримати спину рівно навіть тоді, коли гучно". А, можливо, тому, що за роки життя в цьому регіоні є впевненість, що "питання безпеки тут сприймаються дуже серйозно".

"Для багатьох досвід обстрілів був вперше. Крім українців"

"Коли стало чутно гучні перехоплення іранських ракет і БПЛА, багато місцевих виходили на балкони з телефонами – хтось знімав відео, хтось оновлював щохвилини новини, хтось просто намагався зрозуміти, що відбувається… 90% населення тут – експати, для багатьох подібний досвід був вперше. Але серед нашої, української спільноти в Еміратах я паніки не побачила. Сама, як тривожник із досвідом, зателефонувала друзям, які працюють у сфері дистрибуції продуктів, щоб переконатись, що запасів достатньо і перебоїв немає. І заспокоїлась: у супермаркетах і на заправках спокійно, доставка працює, хоча можливі затримки з міркувань безпеки", - розповіла вона.

Річ у тім, що багато компаній перевели співробітників на дистанційну роботу, деякі заклади – через обережність - завершили роботу раніше, та й взагалі багато хто раціонально вирішив провести вечір суботи вдома.

"А вже близько опівночі на телефони усім надійшли рекомендації перейти в безпечні місця", - згадує Єлизавета.

За її словами, у більшості сучасних будинків у Дубаї є підземні або багаторівневі паркінги, які можуть слугувати тимчасовим укриттям. Ті, хто живе у віллах, користувалися правилом двох стін…

"Попри те, що є пошкодження від уламків (з нашого українського досвіду ми добре знаємо, що такі ризики повністю передбачити неможливо), масштабних наслідків вдалося уникнути. Станом на понеділок працюють супермаркети, ресторани, торгові центри. Людей, звісно, менше. Та це – тимчасово. Місто живе. Але найцікавіше проживати тут ситуацію, коли з усіх боків пишуть родичі, знайомі та друзі: "Що у вас там? Чи все ок?". Дзеркально тому, як ми звідси писали і телефонували своїм рідним, знайомим і друзям у лютому 2022-го і потім після кожного масштабного обстрілу… Запевняю: у нас – все нормально! Можна видихати разом із нами".

Її слова підтверджує Олександра Говоруха, яка у 2022 році, рятуючись від війни в Україні, переїхала до Англії, а півроку тому змінила місце прихистку, обравши для себе і доньки, здавалося б, безпечний Дубай.

"Сьогодні у доньки дистанційне навчання у школі, зранку вже чутно вибухи. Одну ракету збили недалеко від нашого будинку, але донька з дев’яти років знає, що таке війна, вже загартована життям. Тому без зайвих питань сама собі швидко облаштувала навчальне місце і сидить на уроках у ванній", - написала жінка на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

За її словами, плану, що робити далі, поки що немає, "бо так само, як і у 2022-му, у нас було відчуття, що такого тут статися не може".

"Треба вже привчитися мати план Б скрізь, бути готовим до будь-якого розгортання ситуації…", - підсумувала вона.

Без "плану Б" в чужій країні важче

Без "плану Б" в ОАЕ опинились і українські туристи, виліт яких додому скасувався через закриття аеропортів.

"Наша група із Запоріжжя та Дніпра. Це люди, які мріяли просто про відпочинок. І вони навіть не могли уявити, що таке може статися з ними в одній з найбезпечніших країн світу", - поділилась враженнями від обстрілу Іраном Дубаю директорка одного з туристичних агентств Ірина Саламаха.

За її словами, найбільше її вразили користувачі соцмереж, які в коментарях під новинами з ОАЕ бажали українцям в Дубаї "здохнути": "Ви навіть уявити не можете, як лячно в чужій країні без підтримки, допомоги та можливості повернутися. Нікому і ніколи не бажаю потрапити в таку ситуацію".

Разом з тим, українців не залишили один на один із проблемами: готелі продовжили для них проживання, організували безпечні зони, а авіакомпанії запропонували перенесення рейсів без штрафів…

Чи було страшно під час іранської атаки і чи не наздоганяли флешбеки від вибухів? Менеджерка по туризму Уляна Круподер, яка перебуває в ОАЕ з робочим візитом, розповіла УНІАН, що ні: "Коли я побачила, що на Емірати було відправлено близько 160 ракет, то думала, що чутиму багато вибухів, але насправді їх майже не було чутно. Так, я бачила, як у двох місцях у місті диміло, але в одному швидко локалізували, десь за півгодини, а в іншому дим був десь години дві, можливо, три. І у мене не було відчуття, що стало зовсім небезпечно: гості готелів купались, могли ходити в ресторан, все працювало так, ніби нічого не сталося".

За її словами, річ у тім, що Дубай – великий, а готелі розкидані по всьому місту і узбережжю. Тобто, якщо кудись прилетіли уламки збитої ракети, то в інших місцях відпочинку туристи майже нічого не помітили і навіть не чули. Разом з тим, реакція українців на сигнал тривоги – дуже гучне сповіщення, яке за замовчуванням приходить на телефон усім, хто перебуває в зоні небезпеки -

відрізнялась від реакції інших мандрівників та місцевих мешканців та працівників.

"Отримавши цей сигнал, частина колег з нашої групи одразу взяли воду, документи, гроші, куртки і за дві хвилини вже були на паркінгу, який слугував укриттям. Так, ми злякались, бо не очікували такого в Еміратах, але діяли на автоматі. І на паркінгу було дуже мало людей – українці, кілька росіян та кілька арабських сімей. Інші або залишались в номерах, або сиділи в лобі готелю – з панорамними вікнами – разом з персоналом. Бо навіть персонал не мав досвіду, що робити в такому випадку", - розповіла вона УНІАН.

Пані Уляна зазначає, що ця розгубленість швидко пройшла, готелі і приймаючі туристичні компанії перелаштувались на роботу в кризовій ситуації та займаються кожним туристом.

Посольства і консульства України в регіоні також слідкують за ситуацією. Як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, зараз на Близькому Сході перебувають близько 250 тисяч українців "і найважливіше для нас – безпека наших громадян".

"Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації", - зазначив він.

Через перевантаження телефонних ліній кожне Посольство в регіоні розробило форму для заповнення, щоб тримати оперативний зв’язок з максимальною кількістю громадян. Вони опубліковані на сторінках дипустанов.

Тетяна Урбанська