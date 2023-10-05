Олаф Шольц побоюється ескалації напруженості між його країною і Росією.

Канлер Німеччини Олаф Шольц відмовляється відправити Україні потужні крилаті ракети Taurus, німецький аналог британських Storm Shadow, побоюючись, що вони будуть використані для атаки на Керченський міст.

Канцлер Німеччини чинить опір тиску з боку Великобританії і України з вимогою поставити ракети, незважаючи на запевнення Лондона, що вони будуть випущені тільки по цілях, схваленим Берліном, пише The Telegraph.

Шольц особливо стурбований тим, що Київ може використовувати ракети Taurus, дальність дії яких становить 310 миль, для ураження Керченського мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом.

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За даними Bild, Шольц також стурбований тим, що постачання ракет Taurus може призвести до прямої конфронтації з Росією, оскільки Німеччині доведеться надати "геодані" або персонал на місцях, щоб допомогти Україні у використанні цього комплекту.

Британські офіційні особи намагалися переконати Шольца, що він може уникнути серйозної ескалації у відносинах з Росією, показавши йому розвідувальні дані, які підтверджують, що Україна не завдає ударів по цілях Storm Shadows без схвалення Великобританії.

Цей крок Шольца може призвести до подальшої ізоляції його від частини німецького оборонного відомства з питання ракет Taurus. Минулого тижня Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, голова Комітету з оборони в Бундестазі, публічно закликала канцлера Німеччини відправити ракети. За її словами, відстрочка такого кроку "тільки продовжить страждання".

Вона також стверджувала, що згідно з міжнародним правом Україна має право здійснювати напади на територію країни-окупанта "незалежно від того, де ця зброя була вироблена і хто її поставив".

Німецькі лідери раніше заявляли, що доставка ракет може призвести до занадто ескалації напруженості у відносинах між Німеччиною і Росією, хоча вони не виключали цей крок безпосередньо.

Питання отруєння Україні ракет Taurus

Київ особливо зацікавлений у придбанні ракет Taurus, оскільки вони мають велику дальність дії, ніж Storm Shadows і Французькі SCALP, які вже поставлені в Україну.

Їх велика дальність, яка приблизно на 30 відсотків більша, ніж їхні французькі та Британські аналоги, дозволить пілотам стріляти ракетами по цілях з більш безпечної відстані та потенційно уникати російських систем ППО.

Шольц має досвід глибокого небажання відправляти зброю в Україну, як це було в його попередній суперечці з Україною і західними союзниками з приводу повільної поставки танків Leopard 2.

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