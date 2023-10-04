"За лаштунками" Німеччина вже дала зрозуміти, що не стане ухвалювати таке рішення.

Найближчим часом Німеччина не планує передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Хоча ці поставки не виключені в майбутньому, вони вважаються "вкрай малоймовірними".

Про це пише видання Bild із посиланням на представників німецької та української влади. Зазначається, що офіційної відмови в передачі ракет Taurus Києву Берлін поки не надавав. Однак "за лаштунками" Німеччина вже дала зрозуміти, що не стане ухвалювати таке рішення.

"Представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина водночас хоче зробити все можливе для подальшого посилення української протиповітряної оборони і, можливо, поставить більше ракет для комплексів Patriot", – пишуть журналісти.

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Примітно, що минулого тижня на закритому засіданні Комітету у закордонних справах Бундестагу канцлер Німеччини Олаф Шольц озвучив ймовірну причину відмови в поставках. Видання зазначає, що коли його запитали, чому Берлін не може піти шляхом Великої Британії і Франції, які вже постачають Україні далекобійні ракети, він відповів, що обидві країни "можуть робити те, що нам не дозволено, тому таке питання перед ними не стоїть".

"Представники німецького уряду також висловлювали стурбованість тим, що ракетами Taurus може бути уражений Керченський міст",– йдеться в матеріалі. Стверджується, що це питання також піднімалося на зустрічах представників ФРН, Великої Британії та Франції.

Ракети Taurus для України

Розмови про те, щоб надати Україні німецькі ракети Taurus точаться вже кілька місяців. Незважаючи на те, що і Франція, і Велика Британія поставили Україні свої далекобійні ракети – Scalp і Storm Shadow – Берлін не поспішає ухвалювати аналогічне рішення.

Раніше WSJ писало, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заморозив поставки цих ракет в Україну, оскільки має низку побоювань. Серед них – можлива потребу в роботі німецьких техніків на землі.

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