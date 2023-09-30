Щоправда самих ракет Україні досі не надали, і не зрозуміло, чи дадуть взагалі.

Німеччина має якнайшвидше передати Україні крилаті ракети Taurus. А українці мають повне право атакувати військові об’єкти на російській території будь-якою зброєю незалежно від її походження.

Про це заявила голова оборонного комітету німецького парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерман в інтерв’ю виданню Berliner Morgenpost.

"Ми повинні негайно доставити Taurus, тому що прицільним використанням крилатих ракет українська армія може серйозно порушити російські поставки. Кожен з нас зважує свої дії. Але ви також можете продовжити страждання, надто довго вагаючись", – заявила Штрак-Ціммерманн, коментуючи тривалі вагання Берліна щодо надання зброї Україні.

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На запитання, чи вважає вона правомірними українські удари німецькими крилатими ракетами по території Росії, Штрак-Ціммерманн відповіла ствердно.

"Міжнародне право також дозволяє Україні атакувати військові об’єкти на території російського агресора. Абсолютно незалежно від того, де була виготовлена ​​зброя і хто її постачав", – підкреслила вона.

Епопея з передачею Україні німецьких ракет Taurus

Як писав УНІАН, Україна вже давно вмовляє Німеччину передати крилаті ракети Taurus. Берлін досі вагається попри те, що британські та французькі ракети Storm Shadow та Scalp, які є аналогами Taurus, вже давно в Україні. Німецькі чиновники розповіли журналістам, що трипартійний коаліційний уряд Німеччини давно схвалив постачання Taurus, але саме канцлер Олаф Шольц заморозив його.

За повідомленнями ЗМІ, Шольц буцімто хоче, аби спершу США пообіцяли надати Україні свої ракети ATACMS, і тільки тоді він дасть згоду на Taurus. Саме така схема була у випадку з наданням німецьких танків. Однак досі США ракети не пообіцяли.

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