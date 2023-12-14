Україна повинна практично впровадити усі сім рекомендацій Єврокомісії з реформування країни і стосовно боротьби з корупцією.

Організаційні рамки переговорів про вступ України до Європейського Союзу остаточно схвалять після втілення усіх рекомендацій Європейської Комісії. Про це йдеться у висновках Європейської Ради, схвалених під час саміту Євросоюзу.

Зокрема, голова держав і урядів країн-членів ЄС вирішили відкрити переговори з Україною й Молодовою, і у зв'язку з цим, радять Європейській комісії затвердити організаційні аспекти для переговорного процесу.

"Європейська Рада запрошує Єврокомісію схвалити відповідні переговорні механізми як тільки необхідні кроки, викладені у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року, будуть виконані", - наголошується у висновках.

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Звідси слідує, що Україна повинна остаточно впровадити усі сім рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Україна до березня 2024 року має практично впровадити ряд законів і продемонструвати прогрес у боротьбі з корупцією.

Зокрема, Верховна Рада України вже схвалила переважну більшість необхідних законів: про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, про посилення інституційні спроможності Національного антикорупційного бюро України (передбачає збільшення граничної чисельності штату НАБУ з 700 до 1000 осіб) і про надання можливості Національному агентству із питань запобігання корупції перевіряти майно посадовців, придбаного до вступу на державну службу.

Крім того, Верховна Рада підтримала внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах (передбачено, що заклади вищої освіти приватної форми власності мають право вільного вибору мови навчання, яка є офіційною мовою ЄС).

Ці чотири закони вже підписані президентом Володимиром Зеленським. Тепер їх треба ефективно втілити на практиці.

Водночас, ще один законопроект про лобіювання вже зареєстровано у парламенті.

Шлях України до ЄС - деталі

8 листопада 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконано понад 90% реформ в рамках семи рекомендацій. Тоді ж Єврокомісія рекомендувала Єврораді схвалити рішення про початок переговорів про вступ з Україною, що було погоджено лідерами Євросоюзу 14 грудня у Брюсселі.

Як наполягала Єврокомісія, основа для переговорного процесу або переговорні рамки мають бути затверджені лідерами ЄС як тільки Україна виконає "домашнє завдання" з завершення реалізації конкретних умов, давно вже відомих українській владі і широкій громадськості в Україні. У загальному розумінні, ці умови передбачають глибше втілення реформ у галузі боротьби з корупцією, послаблення впливу олігархів на українських законотворців та захист національних меншин. Зокрема, треба не просто проголосувати за закони у Верховній Раді, а ефективно практично їх впровадити.

Остаточний звіт Єврокомісії про завершення втілення Україною необхідних реформ буде представлено 24 березня 2024 року.

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