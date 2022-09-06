Німецький канцлер нібито не готовий змінити свою позицію щодо постачання Україні важкого озброєння.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц відхилив запити України щодо постачання важкого озброєння.

Про це пише німецьке видання Welt.

Минулими вихідними Берлін відвідав український прем'єр Денис Шмигаль. Як зазначає видання, очільник уряду "абсолютно конструктивно" поговорив із Шольцем щодо постачання Збройним Силам України сучасних німецьких танків Leopard 2 або хоча б застарілих Leopard 1.

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"Як стало відомо Welt з українських урядових кіл, шанси на прорив невеликі. Канцлер не взяв на себе жодних зобов'язань щодо запитаного постачання Leopard 2. Розмова з Шольцем щодо цього була "загальною і невизначеною", і (у канцлера - УНІАН) не було "взагалі ніякого бажання" змінювати позицію щодо танків", – пише газета.

У київських урядових колах газеті повідомили, що Шмигаль говорив із Шольцем про постачання танків безпосередньо німецькою промисловістю. Оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann пропонувала це ще 8 квітня. Зазначається, що KMW готова поставити в Україну 100 танків Leopard 2A7, включно із запчастинами та навчальними модулями, на загальну суму 1,55 млрд євро. Водночас компанія ще не подала заявку на експорт в уряд.

На запит Welt щодо ймовірного постачання танків Україні у прес-службі Шольца відповіли, що не припиняють підтримувати Україну як у військовому, так і в політичному, фінансовому та гуманітарному планах.

"Ми просимо вас з розумінням поставитися до того, що ми, як правило, не повідомляємо про конфіденційні обговорення", - йшлося у відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ отримає новітню зброю в найближчі тижні. Він зазначив, що Берлін може стати відповідальним за забезпечення України окремими видами озброєння.

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