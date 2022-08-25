Українські бійці проходять навчання на установках Gepard.

Канцлер Німеччина Олаф Шольц 25 серпня відвідав українських бійців, які навчаються роботі з зенітними самохідними артилерійськими установками Gepard. Політик пообіцяв і далі допомагати Україні боротися з окупантами

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

"Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну і ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність і суверенітет", - заявив канцлер.

При цьому він підтвердив, що Берлін продовжить поставляти Україні системи важкого озброєння, а саме самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню і ЗРК "IRIS-Т", здатного "здійснювати оборону повітряного простору цілого міста".

Варто зазначити, що українські військові проходять навчання на військовому полігоні Путлос.

Як раніше повідомляв УНІАН, німецьке видання Die Welt повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

При цьому депутати Бундестагу Крістіан Клінк( СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) озвучили думку, що Німеччина повинна терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в бундесвері.

Станом на початок липня, Німеччина обіцяла зброї на 675 мільйонів євро, а поставила тільки 39,9% (269 мільйонів євро).

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