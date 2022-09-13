Телефонна розмова тривала півтори години.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті уряду ФРН.

90-хвилинна розмова була присвячена триваючій війні Росії проти України та її наслідкам.

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Він закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні військ РФ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України.

"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші анексіоністські кроки Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані ні за яких обставин", - йдеться в повідомленні.

Також він закликав президента Росії поводитися з військовополоненим відповідно до Женевських конвенцій і забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Крім того, Шольц закликав Путіна уникати будь-яких кроків щодо ескалації на Запорізькій АЕС і негайно виконувати заходи, рекомендовані в доповіді МАГАТЕ.

Також канцлер ФРН закликав його не дискредитувати зернову угоду і й надалі виконувати її в повному обсязі.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розкритикував канцлера Олафа Шольца за спроби "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.

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