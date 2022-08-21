Шольц звинуватив Путіна в тому, що він почав напад на Україну з "абсолютно абсурдних" причин.

Перед вторгненням РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив президента Росії Володимира Путіна, що Україна не зможе стати членом НАТО "в найближчі 30 років".

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому німецьким виданням Welt.

Так, зазначається, що канцлер Шольц звинуватив Путіна в тому, що він почав напад на Україну з "абсолютно абсурдних" причин. "НАТО ніколи не представляло загрози для Росії", - сказав він, відкидаючи звинувачення в тому, що країни НАТО не дбали про інтереси безпеки Росії до війни в Україні.

На переговорах перед початком війни про вступ України до НАТО він запевнив Путіна: "цього не станеться в найближчі 30 років". У Путіна "абсолютно абсурдні" ідеї, і він пояснював Шольцу, що Білорусь і Україна, наприклад, не повинні бути окремими державами.

"Це війна, яку Путін, Росія, почала, і явно з наміром завоювати сусідню країну — я думаю, що це було первісною метою", - сказав Шольц. В даний час Росія стурбована територіальними придбаннями на сході України. Але навіть не факт, що так і залишиться. Поступатися - нерозумна стратегія", - йдеться в повідомленні.

"У Путіна дійсно була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: "Це моє, а це ваше", — сказав канцлер. Він додав: "Це так не працює". Шольц заявив, що не припинятиме діалог з Путіним. Правило тут полягає в тому, що "ви повинні бути ясними і не дозволяти себе залякати".

Нагадаємо, також Шольц пояснив, чому продовжує і продовжить спілкуватися з Путіним.

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