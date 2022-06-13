Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це гарант заявив в інтерв’ю ZDF.

"Шольц та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – переконаний Зеленський.

Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

На думку глави держави, позиція Берліна, який вважає необхідним пошук діалогу між РФ й Україною, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибною.

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями.

На думку президента України, очільник уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

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