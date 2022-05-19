Він підкреслив, що Росія не повинна виграти цю війну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін піде на мирні переговори тільки тоді, коли зрозуміє, що не зможе перемогти Україну.

Про це пише Bild.

"Путін все ще вірить, що він може бомбити і диктувати світ. Але він помиляється. Так само як він помилявся щодо рішучості українців і єдності наших союзів. Тому що українці його не приймають, і ми теж", - заявив Шольц.

Канцлер зазначив, що зараз вкрай важливо посилити обороноздатність України.

"Тільки коли Путін зрозуміє, що не може зломити обороноздатність України, він буде готовий серйозно вести мирні переговори", - сказав він.

Він підкреслив, що загальна мета полягає в тому, щоб Росія не змогла виграти цю війну.

"Україна повинна вижити", - зазначив Шольц.

Раніше канцлер Німеччини розповів, про що говорив телефоном з Путіним.

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