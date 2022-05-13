За його словами, розмова тривала довго.

Сьогодні, 13 травня, канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив по телефону з президентом РФ Володимиром Путіним.

У своєму Twitter Шольц відзвітував, що саме він намагався донести російському диктатору щодо війни Росії проти України.

За його словами, розмова тривала довго. Очільник німецького уряду повідомив, що загалом з його боку пролунали три основні тези:

в Україні потрібно якомога швидше припинити вогонь;

ствердження, що в Україні при владі нацисти, є неправильним;

Росія несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

Нагадаємо, після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" Олаф Шольц заявив, що мир на умовах Росії приймати не можна.

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