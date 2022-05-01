Канцлер Німеччини змінив риторику.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що пацифізм не на часі під час війни Росії проти України, і назвав цинічними поради українцям захищатися від окупантів без зброї.

Відповідний допис 63-річний Шольц зробив у Twitter.

"Я поважаю кожен пацифізм і ставлення до нього. Але громадянам України має здатися цинічним, коли їм говорять захищатися від путінської агресії без зброї", - підкреслив Шольц.

Канцлер додав, що слова про пацифізм не на часі.

Раніше Шольц сказав, що Німеччина готова відмовитися від російського газу. А лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц 2 травня приїде у Київ.

Бундестаг 28 квітня схвалив поставку важкого озброєння для України. Шольц через свою нерішучу позицію щодо україно-російської війни ризикував піти у відставку.

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