Напередодні Зеленський звинуватив уряд Шольца у заслабкій позиції щодо агресії Росії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист громадян Росії, яких за кордоном нібито цькують.

Про це він написав у Twitter.

Глава уряду ФРН заявив, що підтримує позицію ЄС і надаватиме швидку й невідкладну допомогу українським біженцям, подякувавши волонтерам у допомозі.

При цьому він висловив невдоволення нібито цькуванням росіян за кордоном.

"Абсолютно неприпустимо, коли вихідців з Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Тільки він один несе відповідальність за це", - написав Шольц.

Сьогодні під час виступу у Бундестазі президент Володимир Зеленський відкрито звинуватив німецький уряд у заграваннях з Росією, нагадавши депутатам про маніпуляції з "Північним потоком-2".

Український глава дорікнув німцям, що ті зробили ставку на ведення бізнесу з росіянами, тоді як потрібно було запобігти широкомасштабній війні у Східній Європі.

Шольца Зеленський звинуватив у зведенні стіни між свободою і неволею.

У грудні 2021 року, за даними опитування Левада-центр, 32% росіян підтримували імперську політику Володимира Путіна, коли той погрожував Україні та Заходу війною.

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