Президент дорікнув Німеччині, що деякі кроки на підтримку України є запізнілими.

Президент Володимир Зеленський закликав Німеччину продемонструвати лідерство з метою припинення війни Росії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу перед німецьким Бундестагом.

"Я звертаюсь до вас і нагадую те, що потрібно, те, без чого Європа не виживе, не збереже свої цінності. Колишній актор і президент Сполучених Штатів Америки Рональд Рейган сказав одного разу у Берліні: "Руйнуйте цю стіну!". Я хочу сказати тепер вам: канцлере Шольц, руйнуйте цю стіну! Дайте Німеччині лідерство, якого ви заслуговуєте, і чим ваші нащадки будуть тільки пишатись. Підтримайте нас! Підтримайте мир! Підтримайте кожного українця! Зупиніть війну! Допоможіть нам її зупинити!" - наголосив Зеленський.

Президент України сказав, що звертається до Бундестагу після численних зустрічей, переговорів, заяв та прохань, а також після кроків на підтримку України, деякі з яких запізнілі після санкцій, яких, очевидно, замало, щоб зупинити цю війну.

"І після того, як ми побачили, скільки зв'язків ваші компанії залишили з Росією, з державою, яка просто використовує вас і ще деякі країни, щоб фінансувати війну", - зазначив Зеленський.

Президент зазначив, шо німці ніби знову перебувають за стіною

"За три війни за наше життя, за нашу свободу ми переконались у тому, що відчували раніше, і що ви, напевне, поки що не всі помічаєте, але ви ніби знову за стіною. Так, не за берлінською, а посеред Європи між свободою і неволею, і стіна ця міцнішає з кожною бомбою, яка падає на нашу землю, на Україну. З кожним рішенням, яке не приймається заради миру, не приймається, хоча може допомогти", - додав Зеленський.

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