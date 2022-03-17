Глава держави дорікнув Німеччині, що та зволікає з питанням про вступ України до Євросоюзу.

Президент Володимир Зеленський дорікнув Німеччині через бездіяльність тоді, коли її підтримка була потрібна Україні, і згадав про російський газопровід "Північний потік".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час його виступу перед німецьким бундестагом.

"Чому так можливо? Коли ми говорили вам, що "Північні потоки" - це зброя і підготовка до великої війни, ми чули у відповідь - все ж таки це економіка. А це був цемент для нової стіни", - наголосив глава держави.

За його словами, навіть зараз Німеччина зволікає з питанням про вступ України до Євросоюзу.

"Коли ми запитували вас, що мають зробити в Украіні, щоби стати членом НАТО, бути у безпеці, отримати гарантії безпеки. Ми чули у відповідь: рішення такого на столі поки що немає і найближчим часом не буде. Як і крісла для нас за цим столом. І ви зволікаєте зараз з питанням про вступ України в Євросоюз. Якщо відверто, для декого це політика, а насправді - це каміння, каміння для нової стіни", - заявив глава держави.

Зеленський дорікнув країні через бездіяльність тоді, коли її підтримка була потрібна.

"Коли ми просили про превентивні санкції, ми звертались до Європи, ми звертались до вас: санкції (потрібні) такі, щоби агресор відчув, що ви сила. Ми бачили затягування. Ми відчули спротив, ми зрозуміли, що ви хочете продовжувати економіку... і зараз торговельні маршрути між вами і державою, яка знову принесла в Європу жорстоку війну, колючий дріт над стіною, над новою стіною, яка розділяє Європу, і ви не бачите, що за цією стіною. А вона між нами, між людьми у Європі", - наголосив президент.

Він упевнений, що через цю стіну не всі повноцінно відчувають те, що переживають українці.

Як повідомляв УНІАН, Зеленський закликав Німеччину продемонструвати лідерство з метою припинення війни Росії проти України і зруйнувати стіну між свободою і неволею, яка розділяє Європу.

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