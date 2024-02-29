За словами канцлера, ця війна не повинна перетворитися на пряме зіткнення Росії з НАТО.

Війна Росії проти України не повинна перетворитися на війну між РФ і НАТО. Солдати Бундесверу не воюватимуть на українському фронті.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у відеозверненні після резонансної ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірності введення іноземних військ в Україну.

"Як федеральний канцлер Німеччини я не відправлятиму солдатів наших збройних сил (Бундесвер) в Україну. НАТО не є і не буде однією зі сторін цієї війни. І це означає, що Німеччина не братиме участі у війні", - заявив Шольц у відеозверненні, опублікованому ввечері 28 лютого, додавши.

Водночас канцлер запевнив, що Німеччина спільно з партнерами посилить підтримку України, додавши, що "відважна українська армія найсильніше потребує боєприпасів і зброї, особливо для протиповітряної оборони".

Ініціатива Макрона щодо іноземних військ в Україні

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн та інших союзників для обговорення подальшого надання підтримки для оборони України у війні з Російською Федерацією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча офіційної згоди немає, він не виключає залучення західних військ на територію України в майбутньому.

Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України.

Окрім того, Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

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