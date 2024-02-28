Очікується, що президент Франції у березні має здійснити візит до України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекає на подробиці нових ініціатив від президента Франції Еммануеля Макрона. Про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою в Тирані.

Зокрема, у нього запитали про слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що французький лідер не виключає можливості залучення військ країн Європи для захисту України від російської агресії.

"Я не був на тому саміті. Він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і він сказав, що поділиться інформацією зі мною, коли прибуде в Україну", - сказав Зеленський.

Президент України додав, що Макрон прибуде до України приблизно у середині березня.

"Я думаю, що він поділиться зі мною і я з радістю відповідатиму на подібні питання. Тому що я буду глибоко в деталях. Але найважливіше, що потрібно зрозуміти: коли ми ділимося різними ініціативами, усі вони як другий, третій і четвертий крок, а перший крок - це захистити і залишитися сильними. Я думаю, що це важливо", - сказав Зеленський.

При цьому, він сказав, що зараз дуже важливо бути сильними, і альтернативи не існує, бо Україні доводиться мати справу з російським кілером.

Також Зеленський сказав, що Україні важливо вижити, а для цього треба мати дуже конкретні рішення, а уся допомога щодо зброї, артилерії і боєприпасів має надходити вчасно.

Заява Макрона - деталі

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого у Парижі зустрілися лідери та високопосадовці багатьох європейських країн та інших союзників для обговорення подальшого надання підтримки для оборони України у війні з Російською Федерацією.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча офіційної згоди немає, він не виключає залучення західних військ на територію України в майбутньому.

Також Макрон оголосив про створення "коаліції" для надання Україні "ракет та бомб середньої та великої дальності". Він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України.

Окрім того, Макрон заявив, що Європа має бути готовою до можливого нападу Росії на країни НАТО.

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