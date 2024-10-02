Речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримка України з боку союзників не ослабне. Він дав гарантії щодо надання Україні кредиту обсягом у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів.

Як повідомляє "Укрінформу", канцлер назвав цей кредит "цілком свідомою обіцянкою стабільності для України", що дасть їй змогу мати необхідну підтримку в найближчому майбутньому. Він пояснив:

"Це також послання російському президенту, що він не має розраховувати, що в якийсь момент підтримка України просто зникне, і він зможе "з’їсти" всю країну".

Також речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт прокоментував чутки про готовність Шольца зателефонувати Путіну. Він стверджує, що глава уряду зробить це тоді, коли буде доцільно.

"Канцлер неодноразово зазначав, що зробив би це знову, якби це мало сенс", - пояснив він.

Гебештрайт нагадав, що востаннє така телефонна розмова була проведена у грудні 2022 року. За його словами, "ситуація може дуже швидко змінитися".

Передача Україні $50 мільярдів з російських активів - що відомо

США працюють над розблокуванням 50 мільярдів доларів для України до кінця року. Кошти мають виділити із заморожених активів Російської Федерації. Про це заявила посол США Бріджит Брінк.

За її словами, якщо вдасться досягти успіху, то "це відкриє значну суму грошей". При цьому дипломат вказала, що не бачить зниження двопартійної підтримки України.

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