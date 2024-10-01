Бріджит Брінк запевнила, що підтримка Києва не зменшується.

США працюють над розблокуванням 50 мільярдів доларів для України до кінця року. Кошти мають виділити із заморожених активів Російської Федерації.

Посол США Бріджит Брінк заявила в інтерв'ю Forbes Ukraine, що можливо це вдасться зробити разом із партнерами.

"Ми працюємо над розблокуванням 50 мільярдів доларів позики для України, що базується на російських суверенних активах. Ми віримо, що це можна зробити у співпраці з європейцями та іншими партнерами до кінця року", - заявила Брінк.

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За її словами, якщо вдасться досягти успіху, то "це відкриє значну суму грошей". При цьому дипломат вказала, що не бачить зниження двопартійної підтримки України.

Заморожені активи Росії - останні новини

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд вважає, що глобальний план допомоги Україні у фінансуванні військових зусиль за рахунок російських активів рухається вперед. Вона вважає, що Україна почне отримувати гроші найближчими місяцями.

Пізніше видання Bloomberg написало, що США повідомили Євросоюзу, що внесуть 20 мільярдів доларів до масштабного пакету допомоги Україні, який очолює групу Семи, якщо блок змінить свій режим антиросійських санкцій.

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