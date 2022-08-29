Він наголосив, що це "ідеї" та "їжа для роздумів".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до перегляду процесу прийняття рішень в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своєму виступі в Празькому Карловому університеті Шольц підняв питання про відмову від прийняття рішень тільки одноголосно в окремих сферах.

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"Я міг би уявити, наприклад, що ми почнемо з голосування більшістю голосів в тих областях, де особливо важливо, щоб ми говорили в один голос. У санкційній політиці, наприклад, або з питань, що стосуються прав людини", - сказав Шольц.

Він наголосив, що це "ідеї" і "їжа для роздумів", а не готові рішення, запропоновані Німеччиною.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон позитивно відгукувався про розширене голосування більшістю голосів.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, чия країна головує в блоці, застерігав від спроб серйозної перебудови процесу прийняття рішень в ЄС.

"Суперечки про зміни зараз не тільки не зроблять нас сильнішими, але й можуть порушити необхідний в цей час консенсус і співпрацю", – сказав Фіала раніше цього місяця.

Зазначимо, питання про відмову від принципу одноголосного прийняття рішень піднімалося в ЄС неодноразово. Наявні принципи голосування дозволяють одній або декільком країнам-членам ЄС блокувати важливі рішення блоку.

У червні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель ініціював відмову від принципу прийняття рішень одноголосно при обговоренні доленосних питань для спільноти.

Він акцентував, що якщо країни заздалегідь знають, що остаточне рішення може бути прийнято кваліфікованою більшістю голосів, у них з'являється сильний стимул вести переговори і формувати консенсус. Якщо вони знають, що можуть заблокувати все, у них немає стимулу досягати здорового компромісу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкрито заявляв, що Угорщина блокуватиме рішення Європейського Союзу, які вважатиме поганими для себе.

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