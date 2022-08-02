За словами угорського прем'є-міністра, Будапешт завжди висловлює власні погляди щодо спільних рішень ЄС, і якщо вони погані для нього, спільного рішення ухвалено не буде.

Угорщина блокуватиме рішення Європейського союзу, які вважатиме поганими для себе.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Він зазначив, що "Євросоюз знаходиться не в Брюсселі, а у Відні, Будапешті, Варшаві, Берліні та Мадриді".

За його словами, Угорщина завжди висловлює власні погляди щодо спільних європейських рішень.

"Ми беремо участь у кожному рішенні, завжди кажемо свою думку. І якщо виникне позиція там, де ми не згодні, ми про це повідомимо. Брюссель нам не бос. Ми незалежна, суверенна угорська нація. Ми ухвалюємо рішення разом. Якщо вони нам не підходять, ми їм скажемо. Якщо вони погані й ми можемо їм запобігти, спільного рішення не буде прийнято", - написав Орбан.

Нагадаємо, у Євросоюзі діє принцип прийняття одноголосних рішень при обговоренні доленосних питань для спільноти. Це означає, що якщо навіть одна з країн ЄС не підтримає те чи інше рішення, воно вважатиметься не ухваленим.

Наприкінці червня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель ініціював відмову від такого принципу. "Це означає скорочення сфери дії правила одноголосності у зовнішній політиці та інших сферах, щоб приймати більше рішень кваліфікованою більшістю голосів",- висловив думку Боррель.

Він пояснив, що якщо країни заздалегідь знають, що остаточне рішення може бути прийнято кваліфікованою більшістю голосів, у них з'являється сильний стимул вести переговори і формувати консенсус. Якщо вони знають, що можуть заблокувати все, у них немає стимулу досягати здорового компромісу.

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