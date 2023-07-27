Раніше Росія сама голосувала в Радбезі ООН за заборону ракет, якими похвалився Кім.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин похвалився забороненими балістичними ракетами перед міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, який зараз знаходиться в Пхеньяні. Про це повідомляє північнокорейське агентство ЦТАК.

Як видно на опублікованих з виставки фотографіях, серед іншого корейці показали російській делегації мобільні пускові установки для балістичних ракет. У минулому Рада Безпеки ООН кілька разів забороняла Північній Кореї виробляти таку зброю. За заборону виступали зокрема Росія і Китай.

"Товариш Кім Чен Ин, розмовляючи з Сергієм Шойгу, висловив думку про питання, що становлять взаємний інтерес у боротьбі проти свавілля імперіалістів, за захист суверенітету та інтересів розвитку двох країн, за здійснення міжнародної справедливості і глобального миру. Товариш Кім Чен Ин висловив упевненість, що армія і народ Росії будуть досягати великих успіхів у боротьбі за побудову сильної держави", – повідомляє ЦТАК за підсумками візиту делегації на виставку зброї.

Відео дня

Як пише Sky News, демонстративне відвідування росіянами виставки з корейськими балістичними ракетами свідчить про те, що Росія тепер схвалює ядерну програму Північної Кореї, проти якої виступала раніше.

"Ми пройшли довгий шлях від того часу, коли Північна Корея уникала демонструвати свій ядерний потенціал, коли в місті перебували високопоставлені іноземні діячі з Росії та Китаю. Персональна поїздка Шойгу — і готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом в ході цієї поїздки – свідчить про те, що Москва задоволена триваючою ядерною модернізацією Північної Кореї", - заявив експерт Фонду Карнегі за міжнародний мир Анкіт Панда.

Інші експерти з геополітики теж вважають, що в майбутньому Москва може більш відкрито підтримувати Пхеньян.

Візит Шойгу до КНДР - що відомо

Раніше цього тижня Сергій Шойгу прибув до КНДР на чолі російської делегації. Формально поїздка приурочена до 70-річчя закінчення Корейської війни, яке в Пхеньяні називають Днем Перемоги. Шойгу - перший міністр оборони РФ, який приїхав до Північної Кореї після розпаду Радянського Союзу.

Український військовий оглядач Олександр Коваленко вважає, що справжньою метою приїзду Шойгу в Корею є спроба випросити у Кім Чен Ина зброю для війни проти України. Північнокорейська армія озброєна переважно радянською або виготовленою за радянськими кресленнями зброєю, яка добре знайома росіянам.

Вас також можуть зацікавити новини: