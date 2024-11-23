За словами держсекретаря США, Вашингтон підтверджує підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловлює підтримку Україні у День пам'яті жертв голодоморів. Про це він написав у соцмережі Х.

Зокрема, він зазначив, що штучний сталінський голод убив мільйони українських громадян.

"Сьогодні ми згадуємо Голодомор, навмисний сталінський голод, який убив мільйони українців. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, яка захищає свою свободу від агресії Росії", - зазначив Байден.

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День пам'яті жертв голодоморів

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 23 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Як відомо, вже 31 країна світу визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

Масовий голод 1932-33 років зачепив більшість українських регіонів. Майже в кожній родині є старші члени родини, які зберегли пам'ять про страшну трагедію. А завдання сучасних українців - передати знання про Голодомор майбутнім поколінням.

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору. У своєму зверненні він наголосив на важливості підтримки України з боку США та інших країн і підкреслив, що РФ намагається стерти Україну з карти світу.

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