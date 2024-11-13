Держсекретар США зустрівся з генсеком НАТО.

Адміністрація президента США Джо Байдена посилить свою підтримку України протягом кількох місяців до повернення Дональда Трампа на посаду президента і спробує зміцнити НАТО за цей час. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з генсеком альянсу Марком Рютте, пише Reuters.

За його словами, адміністрація продовжить підтримувати Україну, щоб вона змогла або ефективно боротися у 2025 році, або вести переговори з Росією "з позиції сили".

Блінкен додав, що Байден "буде використовувати кожен день", щоб "зміцнювати цей альянс".

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Крім того, держсекретар США заявив, що розгортання північнокорейських військ для допомоги Росії у війні проти України "потребує і отримає тверду відповідь".

У свою чергу Рютте акцентував, що "Росія не перемогла":

"Очевидно, що ми повинні зробити більше, щоб Україна могла продовжувати боротьбу, змогла максимально відбити російський наступ і завадити Путіну домогтися успіху в Україні".

Допомога НАТО Україні - заява Рютте

Нагадаємо, напередодні генсек НАТО Марк Рютте після зустрічі Рютте з президентом Франції Еммануелем Макроном закликав Захід "зробити більше, ніж просто дозволити Україні воювати":

"Ми повинні підтримувати силу нашого трансатлантичного альянсу. Безпосереднім викликом, який стоїть перед нами, є підтримка України".

Рютте наголосив, що Україна "готується до найважчої зими" з початку російського вторгнення в лютому 2022 року.

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