Байден у своєму зверненні наголосив на важливості підтримки України з боку США та інших країн.

Президент США Джо Байден вшанував пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні.

"91 рік тому Йосип Сталін і радянський режим організували Голодомор, насильницький і навмисний голод, унаслідок якого загинули мільйони українців. Ми також вшановуємо тих, хто вижив після Голодомору, та їхніх нащадків, які, незважаючи на зусилля Сталіна з придушення національної української ідентичності, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну", - йдеться в заяві Байдена, передає Голос Америки.

Байден знову підтвердив прихильність підтримки України. Він підкреслив, що "майже три роки РФ воює... у спробі стерти Україну з карти світу", але країна залишається вільною "частково завдяки США і більш ніж 50 іншим країнам, які допомагають Україні".

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"Моє послання українському народові в цей день зрозуміле: США шанують ваше минуле і стоять поруч із вами в сьогоденні", - зазначив Байден.

Голодомор 1932-1933 років

Голодомор був спричинений політикою хлібозаготівель і конфіскації всіх продовольчих запасів в українських селян, що проводилася радянською владою. Унаслідок голоду померли приблизно 5 млн українців. Точних даних про кількість жертв немає.

У 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. У 2018 році відповідну резолюцію ухвалили у США. А в грудні 2022 року таке рішення виніс і Європарламент.

Сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав інші країни ухвалити рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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