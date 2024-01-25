Тепер шведам залишається отримати аналогічну згоду від Будапешта

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поставив свій підпис під рішенням турецького парламенту про ратифікацію членства Швеції в НАТО. Відповідне повідомлення з’явилося в Офіційному віснику Туреччини, де публікуються ухвалені закони.

"Було визнано доцільним схвалити "Протокол про участь Королівства Швеція в Організації Північноатлантичного договору", підписаний у Брюсселі 5 липня 2022 року. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. Положення цього Закону забезпечуються Президентом", – йдеться у публікації.

Таким чином, для набуття Швецією членства в НАТО залишається отримати згоду лише однієї країни – Угорщини. Всі інші країни альянсу вже дали шведам "зелене світло".

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Швеція в НАТО: позиція Туреччини

Як писав УНІАН, у травні 2022 року, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну, Швеція та Фінляндія подали офіційну заявку на вступ до НАТО. Однак Туреччина заблокувала обидві заявки через те, що ці дві країни прийняли у себе багато турецьких дисидентів.

Після тривалих переговорів Анкара надала згоду на вступ Фінляндії в Альянс, що і відбулося в квітні минулого року. Переговори зі Швецією тривали довше, тому процедура надання згоди для неї у турецькому парламенті стартувала лише у жовтні минулого року.

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