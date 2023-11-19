Риторика Ердогана стає все більш радикальною і антизахідною.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив Захід у "хрестоносному імеріалізмі" через позицію західних країн щодо війни Ізраїлю і ХАМАС. Цю заяву він зробив на з'їзді Національного студентського союзу Туреччини відразу після свого повернення з Німеччини.

Зокрема Ердоган обурений тим, що Захід нібито ігнорує "геноцид палестинців" в Газі.

"Подивіться, весь західний світ, імперіалістична структура хрестоносців - разом. Вони не відрізняються один від одного. На жаль, ми бачили це під час мого візиту [до Берліна] минулої ночі. Я бачив це у президента [Німеччини] та інших. Вони кажуть, що напад ХАМАС 7 жовтня [на Ізраїль] спричинив цю ситуацію. Звичайно, я сказав їм, що 13 тисяч дітей, жінок та людей похилого віку зараз були вбиті Ізраїлем [у Газі]. Чому ви не говорите про це?" - обурюється Ердоган.

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Турецький лідер також розповів, що він закликав Німеччину посприяти в питанні звільнення палестинців, які перебувають в ізраїльських в'язницях. За словами Ердогана, таких близько 10 тисяч.

"Німеччина, зробіть крок для їх видачі, а ми докладемо зусиль щодо тих [заручників], які знаходяться в руках ХАМАС", - сказав він.

Президент Туреччини також пообіцяв звернутися в міжнародні інстанції з приводу "геноциду в секторі Гази".

Війна в Газі і позиція Туреччини

Як писав УНІАН, відносини Ізраїлю і Туреччини, які і так завжди були традиційно досить напруженими, різко загострилися після початку військової операції ЦАХАЛу в секторі Гази. Днями Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою" і заявив, що ХАМАС – це "борці опору".

Слід зазначити, що Ердоган часто критикував Захід і до нинішньої ескалації на Близькому Сході. Наприклад, він стверджував, що у війні РФ проти України Захід займався "тільки провокаціями".

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