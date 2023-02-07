Швейцарія наблизилась до рішення про скасування заборони на передачу озброєнь свого виробництва Україні.
Як повідомляє Reuters, останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від цієї, хоча в парламенті країни поки немає консенсусу з цього питання. Однак, нещодавно до парламенту представили законопроект, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.
"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - наголосив Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP і автор зазначеного закону.
За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, оскільки це заважає іншим допомагати Україні. На думку депутата, продовження такої заборони вказуватиме на підтримку Росії.
Згідно з нещодавнім соціологічним дослідженням, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.
"Якби ми задали це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою", - пояснив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.
Війна в Україні: позиція Швейцарії
Ця держава з 1815 року дотримується своїх законів про нейтралітет, принцип яких навіть закріплено у міжнародному праві.
Попри це після початку повномасштабного вторгнення в Україну Швейцарія ввела санкції проти Росії. Останній пакет обмежень був схвалений в кінці січня.
Берн неодноразово відхиляв запити інших держав відправити озброєння швейцарського виробництва в Україну. З такими проханнями зверталися Німеччина, Іспанія та Данія.