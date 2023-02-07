Згідно з опитуванням, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

Швейцарія наблизилась до рішення про скасування заборони на передачу озброєнь свого виробництва Україні.

Як повідомляє Reuters, останнім часом уряд Швейцарії все частіше закликають відмовитися від цієї, хоча в парламенті країни поки немає консенсусу з цього питання. Однак, нещодавно до парламенту представили законопроект, який дозволить уряду дозволити реекспорт швейцарської зброї до країн із такими ж демократичними цінностями, як у Швейцарії.

"Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу", - наголосив Тьєррі Буркарт, лідер правоцентристської партії FDP і автор зазначеного закону.

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За його словами, у влади Швейцарії не повинно бути права вето, оскільки це заважає іншим допомагати Україні. На думку депутата, продовження такої заборони вказуватиме на підтримку Росії.

Згідно з нещодавнім соціологічним дослідженням, 55% швейцарців виступають за зняття заборони на реекспорт зброї та її постачання Україні.

"Якби ми задали це питання до війни, рівень підтримки, ймовірно, був би меншим за 25%. У минулому відмова від нейтральності була забороненою темою", - пояснив керівник соціологічної компанії GFS-Bern Лукас Голдер.

Війна в Україні: позиція Швейцарії

Ця держава з 1815 року дотримується своїх законів про нейтралітет, принцип яких навіть закріплено у міжнародному праві.

Попри це після початку повномасштабного вторгнення в Україну Швейцарія ввела санкції проти Росії. Останній пакет обмежень був схвалений в кінці січня.

Берн неодноразово відхиляв запити інших держав відправити озброєння швейцарського виробництва в Україну. З такими проханнями зверталися Німеччина, Іспанія та Данія.

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