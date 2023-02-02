У державі обговорюється питання видачі дозволу іншим країнам на реекспорт зброї швейцарського виробництва.

У Швейцарії можуть переглянути політику нейтралітету і закони щодо реекспорту озброєння на тлі війни в Україні. Держава може дозволити партнерам постачати ЗСУ зброю свого виробництва. Однак ініціатива остаточно не затверджена і ще тільки буде розглядатися.

Про це розповіло видання Politico у своєму свіжому матеріалі. Раніше Берн заблокував відправку швейцарської зброї Києву з арсеналів інших країн. У законодавстві держави заборонена військова допомога країнам, де йдуть бойові дії. Однак в країні з'явилися чиновники, які наполягають на змінах. Серед них є голова Свободної демократичної партії Т'єррі Буркарт.

"Ми нейтральні і будемо залишатися такими, але в нинішній ситуації ми фактично заважаємо нашим західним партнерам підтримувати Україну", — заявив чиновник в недавньому коментарі.

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Буркарт у червні 2022 року на національному рівні висунув пропозицію дозволити реекспорт зброї в Україну для країн, що "поділяють швейцарські цінності", без необхідності запитувати прямий дозвіл в уряду. Завтра, 2 лютого, комітет з безпеки Державної ради обговорить ініціативу політика. Один з можливих варіантів — внесення поправок до закону, які схвалять поставки швейцарського озброєння через 5 років після його отримання. У цьому випадку партнери зможуть відправити в Україну зброю, закуплену у Берна не пізніше 2018 року.

Таке обмеження занадто довге, через що в Швейцарії розглядають й інші ініціативи. У список входить термінове внесення поправок до Закону про експорт з дозволом на поставки зброї для ЗСУ, якщо вони стосуються захисту від російської агресії. Якщо ініціативу з назвою Lex Ukraine схвалять обидві палати парламенту, вона може вступити в дію негайно, але із закінченням у 2025 році.

Правда, окремі швейцарські політики вже висловилися проти. На їхню думку, пропозиція порушує принцип нейтралітету, якщо реекспорт дозволять в одну воюючу країну, але не в іншу. А решта законодавчих ініціатив вимагають багато часу. Зазвичай такі процеси в Швейцарії займають до 4 років. Буркарт, наприклад, називає схвалення своєї пропозиції наступної осені "дуже амбітним".

Позиція Швейцарії щодо війни

Держава дотримується своїх законів про нейтралітет. Берн дотримується цього принципу, закріпленого в міжнародному праві, з 1815 року.

Швейцарія ввела санкції проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну. Останній пакет обмежень був схвалений в кінці січня.

Берн неодноразово відхиляв запити інших держав відправити озброєння швейцарського виробництва в Україну. З такими проханнями зверталися Німеччина, Іспанія та Данія.

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