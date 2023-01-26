Санкції були введені відносно 200 фізичних і юридичних осіб.

На тлі російської агресії і тривалих ракетних атак по території України, Швейцарія ввела додатковий пакет санкцій проти країни-окупанта.

Як йдеться в повідомленні уряду Швейцарії, санкції були введені щодо 200 фізичних і юридичних осіб.

"Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень почав внесення поправок в додатки до відповідної постанови в рамках своєї компетенції і затвердив, серед іншого, санкції щодо ще близько 200 фізичних і юридичних осіб", - зазначили у відомстві.

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До переліку обмежень включена заборона на послуги в області тестування продуктів, реклами, досліджень ринку і послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю і обмеження на експорт різних товарів, в тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового і технологічного удосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу або товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу Росії.

Заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків і дронів. "Аналогічно будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор", - додали в уряді Швейцарії.

Війна в Україні та позиція Швейцарії:

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Швейцарія пішла на безпрецедентний крок - приєдналася до європейських санкцій проти Росії, чим порушила свій історичний нейтралітет.

Потім Швейцарія почала заморожувати російські активи у своїх банках і надавати гуманітарну допомогу Україні.

Водночас країна геть відмовилася постачати Україні зброю і заборонила реекспорт своєї зброї з інших країн. Цю позицію в Швейцарії пояснили необхідністю дотримуватися свого нейтралітету.

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