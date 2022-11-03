Влада країни зазначила, що Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні.

Швейцарія відхилила апеляцію Німеччини з приводу дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Як повідомляє Reuters, на думку швейцарської влади, дозвіл порушив би нейтралітет країни.

Як зазначає видання, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт минулого місяця звернулася до уряду в Берні з проханням дозволити поставити 12 400 боєприпасів швейцарського виробництва для зенітних установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією. Однак міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін дав таку ж відповідь, як і уряд Швейцарії в червні, коли він відхилив попередній запит.

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"Згідно з принципом рівного поводження в праві на нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військової техніки швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - пояснили свою позицію в швейцарському уряді.

Швейцарія наголосила, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.

"Оскільки правова ситуація залишається незмінною, узгодження передачі Німеччиною швейцарської військової техніки Україні як і раніше неможливо", - додали у відомстві.

Як пояснює видання, 35-мм снаряди спочатку забезпечувалися швейцарськими компаніями німецької армії кілька десятиліть тому за умови, що вона не може реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

Що таке Gepard

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші і стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі при будь-яких погодних умовах і в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

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