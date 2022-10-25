Також у майбутньому очікується передача Німеччиною додаткових систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина незабаром передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II та чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Штайнмаєр заявив на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Києві.

"Я сьогодні пообіцяв пану президентові, що скоро будуть передані дві системи MARS II і також чотири наші гаубиці Panzerhaubitze 2000. Наступними днями вони будуть передані Україні", – наголосив Штайнмаєр.

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За словами Штайнмаєра, Німеччина передає Україні багато різної зброї. Він також додав, що загалом Україна повинна отримати чотири найсучасніших системи протиповітряної оборони IRIS-T.

На його думку, завдяки системам IRIS-T в Україні буде більше безпеки і захисту для людей від брутальної російської агресії.

Візит Штайнмаєра до України

У вівторок, 25 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва з неанонсованим візитом.

Пізніше стало відомо, що президенту Німеччини, який відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ, довелося понад годину провести в укритті на Чернігівщині. Повітряна тривога тривала в області з 11:29 до 12:36.

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