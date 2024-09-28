І це попри відсутність посилання на Статут ООН або прямої згадки про територіальну цілісність України.

Швейцарія підтримує "мирну ініціативу" Китаю і Бразилії щодо України, незважаючи на відсутність посилання на Статут ООН або прямої згадки про територіальну цілісність України, пише SwissInfo.

Як заявив агентству Keystone-SDA прессекретар Федерального департаменту закордонних справ Ніколя Бідо, Швейцарія підтримує ініціативу Китаю і Бразилії, оскільки вона "закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту" і "пропонує альтернативу агресивній риториці як з українського, так і з російського боку".

Він зазначив, що Швейцарія завжди підкреслювала важливість посилання на Статут ООН у мирних ініціативах. При цьому, на думку швейцарського зовнішньополітичного відомства, ця ініціатива вписується в рамки Статуту ООН.

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Бідо підтвердив, що Швейцарія була запрошена на зустріч Бразилії та Китаю в п'ятницю на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, він зазначив, що на мирній конференції в Бюргенштоку цього літа Швейцарія показала, що вона в змозі привести Північ і Південь до діалогу один з одним, і додав, що Швейцарія підтримує принцип шляху до миру, заснованого на конкретних пропозиціях.

Мирна ініціатива Китаю та Бразилії щодо України

Навесні Бразилія і Китай запропонували свій план врегулювання війни в Україні, який складається з шести ключових пунктів. Зокрема дві країни пропонують зупинити бойові дії та перейти до переговорного процесу. Вони наголошують на збільшенні гуманітарної допомоги, захисті цивільних та обміні військовополоненими. Однак нічого не говорять про виведення окупаційних сил з України, покарання воєнних злочинців та виплату компенсацій Україні за вчинені агресором руйнування.

Також Китай разом із країнами Глобального Півдня планує створити платформу "Друзі Миру", яка буде спрямована на "політичне врегулювання війни в Україні". В Угорщині вже заявили про свій намір приєднатися до цієї ініціативи та взяти участь в інавгураційній зустрічі ініціативи в Нью-Йорку.

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