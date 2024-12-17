Швейцарія планує витратити близько 250 мільйонів доларів на модернізацію власної мережі ядерних сховищ на тлі зростаючих побоювань через можливу російську агресію проти європейських країн.
Відомо, що в цій країні є бункери для кожного з дев'яти мільйонів жителів, пише The Times. І якщо раніше це можна було вважати "параноєю", то зараз - "стійкістю в разі збройного конфлікту".
ЗМІ пише, що нейтральна Швейцарія, можливо, і не є членом НАТО, але вона вже давно готується до тотального конфлікту. Відповідно до закону 1963 року, всім жителям Швейцарії, включно з іноземцями та біженцями, гарантоване місце в притулку, здатному захистити їх від ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також від "влучень звичайної зброї".
У країні налічується близько 370 000 приватних і державних притулків. У більшості людей він розташований у підвалі, тому що забудовники зобов'язані передбачати притулок щонайменше на 25 осіб у будь-якій будівлі з 38 і більше кімнатами, йдеться в матеріалі. При цьому Швейцарія хоче виключити деякі
Швейцарія планує скасувати деякі винятки з правил будівництва бункерів. Закон свідчить, що вони мають бути зроблені із залізобетону з вибухобезпечними дверима і включати аварійний вихід і вентиляційну систему з фільтрами. Більші сховища також повинні мати повітряний шлюз для запобігання потрапляння забрудненого повітря.
За словами начальника цивільної оборони кантону Во Луї-Анрі Деларагеза, модернізація запланована не в рамках підготовки до будь-якого конфлікту, а тому, що сховища необхідно підтримувати в робочому стані.
Під час нещодавньої обов'язкової, що проводиться раз на десять років, перевірки житлового будинку в селі Берчер кантону Во співробітники цивільної оборони виявили, що двері одного з бункерів не зачиняються, а тунель для евакуації, зарослий павутиною, веде в глибокий люк без сходів.
Притулок було визнано непридатним для використання, і мешканцям дали рік на усунення неполадок або заплатити 710 фунтів стерлінгів за місце в громадському притулку.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Швейцарія позбавить права на притулок для значної частини біженців з України. Це стосується тих громадян, які жили у відносній безпеці в Україні, а не в регіонах, у яких велися бойові дії.
Крім того, Швейцарія заборонила експорт боєприпасів для однієї польської фірми, оскільки припускають, нібито через це снаряди опинилися в Україні у величезній кількості.