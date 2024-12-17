У Швейцарії планують витратити на це близько 250 мільйонів доларів.

Швейцарія планує витратити близько 250 мільйонів доларів на модернізацію власної мережі ядерних сховищ на тлі зростаючих побоювань через можливу російську агресію проти європейських країн.

Відомо, що в цій країні є бункери для кожного з дев'яти мільйонів жителів, пише The Times. І якщо раніше це можна було вважати "параноєю", то зараз - "стійкістю в разі збройного конфлікту".

ЗМІ пише, що нейтральна Швейцарія, можливо, і не є членом НАТО, але вона вже давно готується до тотального конфлікту. Відповідно до закону 1963 року, всім жителям Швейцарії, включно з іноземцями та біженцями, гарантоване місце в притулку, здатному захистити їх від ядерної, біологічної та хімічної зброї, а також від "влучень звичайної зброї".

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У країні налічується близько 370 000 приватних і державних притулків. У більшості людей він розташований у підвалі, тому що забудовники зобов'язані передбачати притулок щонайменше на 25 осіб у будь-якій будівлі з 38 і більше кімнатами, йдеться в матеріалі. При цьому Швейцарія хоче виключити деякі

Швейцарія планує скасувати деякі винятки з правил будівництва бункерів. Закон свідчить, що вони мають бути зроблені із залізобетону з вибухобезпечними дверима і включати аварійний вихід і вентиляційну систему з фільтрами. Більші сховища також повинні мати повітряний шлюз для запобігання потрапляння забрудненого повітря.

За словами начальника цивільної оборони кантону Во Луї-Анрі Деларагеза, модернізація запланована не в рамках підготовки до будь-якого конфлікту, а тому, що сховища необхідно підтримувати в робочому стані.

Під час нещодавньої обов'язкової, що проводиться раз на десять років, перевірки житлового будинку в селі Берчер кантону Во співробітники цивільної оборони виявили, що двері одного з бункерів не зачиняються, а тунель для евакуації, зарослий павутиною, веде в глибокий люк без сходів.

Притулок було визнано непридатним для використання, і мешканцям дали рік на усунення неполадок або заплатити 710 фунтів стерлінгів за місце в громадському притулку.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Швейцарія позбавить права на притулок для значної частини біженців з України. Це стосується тих громадян, які жили у відносній безпеці в Україні, а не в регіонах, у яких велися бойові дії.

Крім того, Швейцарія заборонила експорт боєприпасів для однієї польської фірми, оскільки припускають, нібито через це снаряди опинилися в Україні у величезній кількості.

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