Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польській фірмі після того, як з'ясувала, що ці боєприпаси потрапляли в Україну. Як пише Associated Press, уряд Швейцарії дійшов висновку, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні в порушення швейцарського законодавства.
Зазначається, що Державний секретаріат з економічних питань почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що Україна отримала 645 000 гвинтівочних набоїв з бронебійними снарядами, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO.
При цьому, відповідно до угоди, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі. Однак розслідування встановило, що польська компанія "не виконала контрактні зобов'язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні", наголошується в повідомленні.
Державний секретаріат з економічних питань заявив, що експорт польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".
Швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або виробленої у Швейцарії, до країн, які перебувають у стані конфлікту.
Швейцарія і війна в Україні
Раніше президент Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, що перебувають у стані війни, включно з Україною. За її словами, таке ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни.
Вона підкреслила, що деякі країни, наприклад, Нідерланди, відмовилися купувати зброю у Швейцарії, оскільки її не можна вільно реекспортувати.