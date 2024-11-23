Уряд Швейцарії дійшов висновку, що Україна отримала 645 000 бронебійних патронів, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO.

Швейцарія заборонила експорт боєприпасів польській фірмі після того, як з'ясувала, що ці боєприпаси потрапляли в Україну. Як пише Associated Press, уряд Швейцарії дійшов висновку, що близько 645 000 набоїв швейцарського виробництва до малокаліберних боєприпасів опинилися в Україні в порушення швейцарського законодавства.

Зазначається, що Державний секретаріат з економічних питань почав розслідування після того, як у листопаді минулого року американське новинне видання Defense One повідомило, що Україна отримала 645 000 гвинтівочних набоїв з бронебійними снарядами, вироблених SwissP Defense, від польської компанії UMO.

При цьому, відповідно до угоди, польська компанія мала право перепродавати боєприпаси тільки в Польщі. Однак розслідування встановило, що польська компанія "не виконала контрактні зобов'язання перед швейцарським виробником, і боєприпаси опинилися в Україні", наголошується в повідомленні.

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Державний секретаріат з економічних питань заявив, що експорт польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".

Швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить Швейцарії або виробленої у Швейцарії, до країн, які перебувають у стані конфлікту.

Швейцарія і війна в Україні

Раніше президент Швейцарії Віола Амхерд виступила за скасування заборони на реекспорт зброї швейцарського виробництва на територію країн, що перебувають у стані війни, включно з Україною. За її словами, таке ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці її країни.

Вона підкреслила, що деякі країни, наприклад, Нідерланди, відмовилися купувати зброю у Швейцарії, оскільки її не можна вільно реекспортувати.

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