Відтепер українців розрізнятимуть в залежності від регіону, з якого вони виїхали.

Швейцарія хоче позбавити права на притулок громадян України, які проживали в тилових регіонах. Про це повідомляє swissinfo.ch.

У понеділок Палата представників частково схвалила пропозицію Сенату про обмеження на видачу "дозволів S" українцям, які втікають від війни. Рішення ухвалено 96 голосами депутатів проти 87. Відповідно до проголосованої пропозиції, при наданні "статусу S" на право проживання в Швейцарії українців будуть розрізняти залежно від того, де в Україні вони проживали до виїзду з країни.

"Захист має надаватися лише тим, хто живе на спірних територіях України або на територіях, повністю або частково окупованих Росією. Тим, хто жив на території під контролем України, де немає бойових дій, більше не слід надавати статус S", – пише швейцарське видання.

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Зазначається, що ухвалена поправка стосується лише українців та не розповсюджується на інших шукачів притулку за статусом S.

Українські біженці в Європі

Як писав УНІАН, вже більше половини українців, які виїхали з країни через російське вторгнення РФ, не планують повертатися назад. Принаймні такими є результати соціологічного опитування, проведеного серед українців у Німеччині.

Також ми розповідали, що українські біженці повернуться в Україну, якщо тут стане безпечно і будуть перспективи для нормального життя. В іншому випадку люди залишаться за кордоном, можливо переїжджаючи в якусь іншу країну у пошуках кращих умов.

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