Головним принципом будь-якого процесу мирного врегулювання має залишатися участь України в усьому, що стосується України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив скептицизм щодо передчасного проведення саміту з мирного врегулювання війни в Україні за участі Росії. Такий захід може не принести бажаного результату.

"Є два підходи для переговорів із важким партнером. Перший – коли ви "пробуєте воду" на нижчому рівні, – офіційних осіб або заступників міністрів, щоб побачити, чи є простір для погодження, і чи можна знайти рішення для "червоних ліній" обох сторін, – тоді керівники лише ухвалюють таку угоду. Інший підхід – це особиста дипломатія, коли ви обговорюєте угоду на зустрічі головних дійових осіб. Обидва шляхи є легітимними, але ми маємо оцінювати лише їх результати", – наводить слова Сікорського "Укрінформ".

Він акцентував, що головним принципом будь-якого процесу мирного врегулювання має залишатися участь України в усьому, що стосується України.

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Говорячи про ситуацію на фронті та її вплив на можливі переговори, польський міністр акцентував, що попри повільне просування РФ на передовій, усі "досягнення" Путіна за три роки повномасштабної війни проти України виявилися провалом. Зокрема, українські сили виграють на морі. Як наслідок, флот РФ стає дедалі більш обмеженим у своїх діях.

"Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах видаються дуже успішними. Водночас Росія сплачує величезну ціну людьми та матеріалами за кожне селище, яке вони захоплюють. Якщо згадати первинні плани та цілі Путіна у цій війні, після трьох років ця ситуація є повною катастрофою для Росії. Тож нам (європейцям – ред.) потрібно дотримуватися курсу та переконати Путіна, що він помилився", – каже Сікорський.

Він також висловився про роль Путіна в мирних переговорах:

"Я хочу не того, щоб він брав участь у переговорах, – я хочу, щоб він прибрався з України. Він може зробити це за п’ять хвилин. Якщо він цього не зробить, то постане перед міжнародним судом".

Міністр додав, що його "бентежить" природа путінського контролю над Росією та самого російського режиму. І Путін може надати перевагу продовженню війни, адже лише за цієї умови диктатор почуватиметься значущим.

"Такою є природа всіх диктаторських режимів, що розв’язують війни", – резюмував польський міністр закордонних справ.

Завершення війни в Україні: ви могли це пропустити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Росією. Проте російський правитель Путін боїться говорити з ним про припинення війни.

Водночас спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог акцентував, що в адміністрації США впевнені: перед врегулюванням війни в Україні необхідно зрозуміти позицію всіх сторін. І тільки після цього можна приступати до роботи над угодою. При цьому Келлог не уточнив, які саме поступки можуть бути запропоновані Україні та Росії.

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