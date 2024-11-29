Значуща мирна угода може бути досягнута тільки за підтримки України і забезпечення для неї можливості вести переговори з позиції сили.

На думку аналітиків, у Дональда Трампа може бути більше шансів схилити Росію до переговорів і досягти мирної угоди, якщо він поставить Україну в сильне становище, пише Business Insider.

Як нагадує видання, Трамп заявив, що його пріоритетом є припинення війни в Україні. При цьому він призначив спеціальним посланцем щодо війни в Україні відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, який раніше пропонував передати окуповану українську територію Росії.

"Однак військові та політичні лідери Європи попереджають, що угода, в результаті якої Росія отримає надто багато, швидше за все, стане лише прелюдією до подальшого конфлікту", - пише BI.

Відео дня

Як зазначають аналітики, значуща мирна угода може бути досягнута тільки за підтримки України і забезпечення їй можливості вести переговори з позиції сили.

Так, Джон Лаф, молодший науковий співробітник програми з Росії та Євразії в Chatham House, вважає, що відмова від України, і, як наслідок, стратегічне просування Росії в Європі, може виставити Трампа слабким і підштовхнути головних глобальних конкурентів США.

Натомість, кажуть експерти, Україна має бути поставлена в становище, що дозволяє стримувати Росію.

"Будь-яка угода все одно передбачатиме підтримку США в тій чи іншій формі для підтримки миру. Україні необхідно підтримувати ефективні збройні сили, щоб стримувати подальшу російську агресію", - каже Лаф.

Евелін Фаркас, виконавчий директор Інституту Маккейна у Вашингтоні, зазначила, що у Путіна не буде стимулів домагатися миру з Україною, якщо він вважатиме, що підтримка Києва слабшає. Водночас погроза Трампа надати Україні все необхідне для відвоювання території та утримання російської території "чинитиме тиск на Путіна, тому що ця війна не користується популярністю в Росії", сказала Фаркас.

"Якщо він вирішить, що час на боці України, а отже, президент Трамп підтримає Україну, то у нього з'явиться більше мотивації для укладення угоди. Зрештою досягнення міцного миру в Україні залежатиме від стримування Росії, а не від відходу", - зазначає вона.

Переговори з РФ - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп нібито планує домагатися вигідного миру для України, за який Київ заплатить своїми ресурсами.

При цьому генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що НАТО і США повинні переконатися, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде невигідна росіянам.

Він також висловив упевненість, що НАТО і Трамп зможуть переконати Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: