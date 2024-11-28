За словами генсека НАТО, Україна наразі не має сильних позицій для переговорів з Путіним.

Північноатлантичний альянс (НАТО) і обраний президент США Дональд Трамп зможуть переконати правителя Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це в інтерв’ю Fox News заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, нині Київ не має сильних позицій для переговорів з Путіним. При цьому будь-яка укладена угода має "перешкодити росіянам отримати те, що вони хочуть".

"Дуже важливо, щоб у нас була хороша угода, тому що весь світ спостерігатиме за тим, яку угоду буде укладено між Росією та Україною. Ми повинні переконатися, що Україна перебуває в сильнішій позиції, ніж зараз, щоб можна було укласти угоду, яка буде невигідна росіянам - а отже Китаю, Північній Кореї та Ірану", - сказав Рютте.

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Генсек НАТО висловив упевненість, що він та адміністрація Трампа переконають Путіна вести переговори.

"Ми зможемо посадити Путіна за стіл переговорів, тому що він відчує, що, зрештою, в його інтересах не продовжувати війну. ... Але зрозуміло, що ми повинні переконатися, що укладена угода є хорошою угодою, і що ми не поступаємося Ірану, Китаю, Північній Кореї та Росії. Для майбутнього кожного з нас дуже важливо переконатися, що цього не станеться", - додав Рютте.

Переговори з РФ - останні новини

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори з РФ відкладаються з вини "сильних країн". За його словами, починати мирні переговори з Росією зараз немає сенсу, оскільки "сильні країни" ще не сформували чітку позицію щодо майбутньої угоди.

Також УНІАН повідомляв, що Дональд Трамп начебто планує домагатися вигідного миру для України, за який Київ заплатить своїми ресурсами. Такий план озвучив наближений до Трампа сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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