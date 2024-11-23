Трампа зацікавили цінні ресурси України, від яких він не може "відмовитися", щоб повернути гроші, витрачені США під час цієї війни.

Україна є "найбагатшою країною Європи" і, коли Дональд Трамп стане президентом США, він проведе переговори про мирну угоду, яка буде вигідна і Україні, і США, заявив сенатор Ліндсі Грем.

"Ця війна - через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми повернемо свої гроші і збагатимося за рахунок рідкоземельних металів - і Україна теж виграє", - зазначив він, передає Bild.

Крім того, повідомляється, що "угода" може передбачати практичний поділ охопленої війною України. І через це Росія може опинитися в "частковому виграші". ЗМІ пише, що Трамп легко може всіх здивувати і стати на бік президента України Володимира Зеленського, особливо коли йдеться про сировину і землю вартістю до семи трильйонів доларів.

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"Трампа, можливо, менше хвилюють геостратегічні міркування, ніж гроші", - ідеться в матераїлі. Усе це є вагомими аргументами на користь протистояння Росії, наголосив Грем.

Видання повідомляє, що серед цінних ресурсів називають уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси, які зміцнять або Росію, або Україну та демократичний світ.

Інші новини про мирну угоду навколо України

Раніше УНІАН повідомляв, що мирні плани від анонімних джерел - це димова завіса для продовження війни.

Крім того, WP дізнався про поїздку Рютте до Трампа.

Послання Рютте Трампу може полягати в тому, що в інтересах США і Європи встановлення справедливого і міцного миру, який не заохочує агресію РФ і може забезпечити міцні гарантії безпеки для України.

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