З‘явилося унікальне відео сьогоднішньої спецоперації СБУ з ліквідації начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ.

Момент підриву начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова потрапив на відео.

Про це УНІАН повідомили джерела в СБУ та надали відповідне відео. "На кадрах видно, як генерал Кириллов з помічником виходять з будівлі, а поряд стоїть славнозвісний самокат. Як тільки вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою - самокат злітає в повітря, виносячи "вирок" воєнному злочинцю", - прокоментувало поінформоване джерело.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки оголосила підозру Кириллову за масове застосування забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на сході та півдні України.

Сьогодні вранці стало відомо, що Кириллов загинув внаслідок вибуху в Москві.

Ліквідація генерала Кириллова в Москві

Згодом джерела УНІАН поінформували, що Кириллова ліквідувала Служба безпеки України. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кириллов з помічником заходили в під'їзд будинку на Рязанському проспекті в Москві. Обоє "двохсоті".

"Кириллов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх, хто вбиває українців. Відплата за воєнні злочини неминуча", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Військовий експерт Михайло Жирохов вислови думку, що ліквідація Кириллова та інших ключових персон російського вісйьково-промислового комплексу свідчить про те, що Україна поступово застосовує тактику Ізраїля. "Абсолютно точно, що це не випадково, що це комплексна програма, яка реалізується певними силовими відомствами. Очевидно, що Україна поступово бере досвід Ізраїля, який не маючи можливості протистояти арабським країнам напряму, але в цілому Моссад реалізує тактику знищення ключових персон і терористів. Вони це реалізують останні 60 років. Приблизно таку тактику ми бачимо останніми роками і в Україні", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: