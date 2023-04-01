Син президента Уганди, бригадний генерал Мухузі Кайнеругаба заявив про готовність відправити війська для оборони Москви.
"Називайте мене "путіністом", якщо хочете, але ми, Уганда, пошлемо солдатів захищати Москву, якщо їй коли-небудь загрожуватимуть імперіалісти!" - написав він.
Кайнеругаба також підкреслив, що в Африці "вірять в президента Путіна", коли мова йде про війну в Східній Європі, а "Захід витрачає час на марну проукраїнську пропаганду".
"Росія, Китай, Африка, Індія, Південна Америка повинні перемогти в Україні. 75% людства переможуть 15%", - заявив він.
26 березня генерал назвав Росію "історичним другом Уганди".
"Той, хто підриває цю дружбу, підриває нашу країну", - зазначив він.
У лютому 2022-го Кайнеругаба схвалив рішення Кремля про початок війни в Україні. Восени він говорив, що Уганда буде розцінювати напад на Росію як напад на Африку.
Ситуація з впливом в Африці- д еталі
Російські, французькі та американські лідери відвідують з візитами африканські країни, щоб заручитися підтримкою своїх позицій щодо війни в Україні, проводячи найнапруженішу боротьбу за вплив на континенті з часів Холодної війни.
У британській розвідці припускають, що Росія "спробує використати візити, щоб звинуватити захід у провокуванні міжнародної продовольчої кризи і заручитися підтримкою африканських держав", які зберігають нейтралітет щодо вторгнення російських військ в Україну.