Також британські розвідники нагадують про використання Росією ПВК "Вагнера" в Африці та в Україні.

У британській розвідці назвали мету візитів міністра закордонних справ Сергія Лаврова до африканських країн.

Про це повідомляється в Twitter Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

"Російська приватна військова компанія "Вагнера", ймовірно, досягла успіху в тактичному наступі на Донбасі в районі Вуглегірської ГЕС та сусіднього селища Новолуганське. Деякі українські сили, ймовірно, вже виведені із цього району", - сказано у повідомленні.

Водночас наголошується, що міністр закордонних справ Росії Лавров нині здійснює поїздки до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго.

У британській розвідці припускають, що Росія "спробує використати візити, щоб звинуватити Захід у провокуванні міжнародної продовольчої кризи та заручитися підтримкою африканських держав", які зберігають нейтралітет щодо вторгнення російських військ в Україну.

Нагадується, що з 2014 року Росія докладає значних зусиль для забезпечення свого впливу в Африці, при цьому часто використовувала ПВК "Вагнера" як один зі своїх "улюблених інструментів" впливу в регіоні.

У британській розвідці вважають, що Росія насамперед взаємодіє з африканськими країнами, тому що вважає, що це посилить її роль як "великої держави", набуття статусу якої РФ прагне.

"Її другорядні цілі, ймовірно, полягають у тому, щоб забезпечити товарні концесії та переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах", - додали у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня у британській розвідці повідомили, що Росія використовує у війні проти України ПВК "Вагнера" для посилення сил на передовій, а також для поповнення особового складу та компенсації втрат. За її даними, до лав ПВК "Вагнера" беруть засуджених та осіб, які раніше перебували у "чорних списках".

25 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що в районі Вуглегірської ТЕС окремі підрозділи ворога мають частковий успіх.

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