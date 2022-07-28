Про це свідчать масові візити політичних лідерів Європи, США і РФ в країни Африки.

Російські, французькі та американські лідери відвідують з візитами африканські країни, щоб заручитися підтримкою своїх позицій щодо війни в Україні, проводячи найбільш напружену боротьбу за вплив на континенті з часів холодної війни.

Як пише видання Associated Press, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і президент Франції Еммануель Макрон цього тижня відвідують кілька африканських країн. Саманта Пауер, глава агентства США з міжнародного розвитку, минулого тижня побувала в Кенії і Сомалі.

"Схоже, що в Африці розігрується нова холодна війна, де протиборчі сторони намагаються отримати вплив", - сказав Вільям Гумеде, директор Фонду Democracy Works, що просуває ефективне управління.

Лавров у своїх подорожах по охопленому посухою і голодом континенту прагнув зобразити Захід лиходієм, звинувачуючи його в зростанні цін на продовольство, а західні лідери звинувачували Кремль в цинічному використанні продуктів харчування в якості зброї і веденні загарбницької війни в імперському стилі.

Як зазначило видання, при президенті Володимирі Путіні РФ вже кілька років працює над тим, щоб отримати підтримку в Африці, відроджуючи дружні відносини півстолітньої давності, коли СРСР підтримував багато африканських рухів, які боролися з колоніальним пануванням.

"Тепер ця кампанія набрала обертів", - зазначив Гумеде.

Видання наводить приклад, що вплив Кремля в Африці було продемонстровано в березні під час голосування в ООН за резолюцію, яка засуджувала напад РФ на Україну. Тоді 28 африканських країн проголосували за резолюцію, а 25 країн континенту або утрималися, або не голосували взагалі.

На цьому тижні глава МЗС РФ Сергій Лавров відвідав Єгипет, Конго, Уганду і Ефіопію, поклявшись в дружбі і звинувативши США і Європу в підвищенні цін на продукти харчування. Він також звинуватив їх у накопиченні їжі під час пандемії COVID-19.

"Ситуація в Україні дійсно негативно вплинула на продовольчі ринки, але не через російську спецоперацію, а через абсолютно неадекватну реакцію Заходу, який оголосив про санкції",-заявив Лавров у столиці Ефіопії Аддіс-Абебі.

Лаврова тепло прийняв в Уганді президент Йовері Мусевені, який протягом багатьох років був союзником США, але відмовлявся критикувати Росію за вторгнення в Україну. Мусевені навіть припустив на початку війни, що дії Путіна можуть бути зрозумілі, оскільки Україна перебуває у сфері впливу Росії.

Виступаючи з Лавровим, лідер Уганди з любов'ю говорив про старі зв'язки з Росією, запитуючи, як він може відкинути Москву, коли у нього хороші відносини з країнами, які брали участь у боротьбі проти колоніальності.

Видання зазначає, що Мусевені, лідер громадської думки на континенті, який перебуває при владі вже 30 років, і є очевидним вибором для Росії в якості людини, з якою можна зміцнити зв'язки, вважає угандійський політолог Асуман Бісііка.

"Уганда - це центр тяжіння в Східній Африці", - пояснив Бісііка.

Видання зазначило, що РФ також заграє з африканською громадською думкою через свою державну телекомпанію RT, раніше відому як Russia Today. Нещодавно RT оголосив про відкриття нового бюро в Йоганнесбурзі, після того як в березні канал був видалений з найбільшої в Африці платформи платного телебачення Multichoice, у зв'язку з введенням антиросійських санкцій. Однак поки неясно, чи дозволить створення нового бюро RT відновити мовлення на Африку через Multichoice, у якого на континенті близько 22 млн передплатників.

"Для Росії це битва за те, щоб її почули в Африці. Це важливо не для реальних військових дій, а для їх довгострокового політичного впливу", - сказав Антон Харбер, професор журналістики Університету Вітватерсранда в Південній Африці. "Вони бачать в цьому благодатний грунт для розвитку свого впливу".

Тим часом, під час свого турне по Африці французький президент Еммануель Макрон звинуватив Кремль у використанні телеканалів, таких як RT, для поширення пропаганди на підтримку війни. І звинуватив РФ у тому, що вона шантажує світ, перешкоджаючи експорту зерна з України.

"Шантажують, тому що це вони заблокували зерно в Україні. Саме вони впливають на вивезення зернових", - сказав він в Беніні, перед тим як відправиться в Камерун і Гвінею-Бісау.

Макрон закликав африканців виступити проти Росії.

"Я кажу вам тут, в Африці, на континенті, постраждалому від колоніального імперіалізму: Росія - одна з останніх колоніальних, імперських держав. Вона вирішила вторгнутися в сусідню країну, щоб захистити свої інтереси", - сказав він.

Саманта Пауер, високопоставлений чиновник агентства з міжнародного розвитку США, перебувала в Східній Африці, щоб пообіцяти допомогу регіону в боротьбі з голодом в умовах руйнівної багаторічної посухи. Також вона не втрималася від критики Росії.

"Заблокувавши експорт зерна з України і обмеживши торгівлю російськими добривами, дії Путіна заподіяли біль народу Кенії та інших країн по всьому світу", - заявив Пауер в Найробі. "Він завдає шкоди народу Кенії, щоб поліпшити своє власне становище".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Єгипет розірвав контракт на поставку українського зерна після візиту Лаврова. За цим контрактом Україна повинна була поставити Єгипту 240 тис.тонн зерна.

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