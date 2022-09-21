Пранкери від імені воєнкома запросили Миколу Пєскова прийти на огляд до військкомату.

Соратники російського опозиціонера Олексія Навального подзвонили синові прес-секретаря Володимира Путіна Миколі Пєскову.

Вони від імені воєнкома і запросили підійти завтра до 10:00 на огляд до військкомату, але Пєсков-молодший відмовився.

"Якщо ви знаєте, що я пан Пєсков, ви повинні розуміти, наскільки це не зовсім правильно, щоб я там знаходився. Я буду це вирішувати на іншому рівні. Мені треба зрозуміти взагалі, що відбувається і які у мене є права. Завтра щоб мене забрали - повірте, це ні вам, ні мені не потрібно. У мене проблеми захищати батьківщину немає - але мені треба розуміти доцільність моєї там появи, я кажу вам про політичні певні нюанси", - відповів "воєнкому" Микола.

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Також він заявив, що не готовий записатися добровольцем - тільки якщо його особисто попросить про це Путін.

Пізніше сам Дмитро Пєсков заявив, що з розмови його сина з фейковим воєнкомом "була вирізана важлива смислова частина".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі.

У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед.