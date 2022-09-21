Окупантам просто не вистачить екіпірування на більшу кількість.

У Міністерстві внутрішніх справ прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Про це в ефірі телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Ми повинні розуміти, що ця мобілізація в 300 тисяч резервістів не означає, що завтра всі вони з'являються на лінії зіткнення. У першу чергу у них попадають військові спеціальності, тож, думаю, ця хвиля буде на 40-50 тисяч", - зазначив він.

Відео дня

За словами Денисенка, Росії не вдасться зібрати більшу кількість військових, оскільки у них немає можливості знайти необхідну кількість екіпірування та провести навчання солдатів для відправлення на фронт.

"Метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед", - додав він.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: