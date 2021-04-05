Він також прокоментував сумнівні повідомлення про нібито знайдений ноутбук, який належав йому і містив скандальні дані про його справи в Києві.

Син президента США Гантер Байден вважає, що не зробив помилку, коли погодився на посаду в раді директорів енергетичної компанії в Україні якраз тоді, коли його батько був віце-президентом в адміністрації Барака Обами.

Під час інтерв'ю для CBS News Байден-молодший сказав, що не бачить нічого поганого в рішенні погодитися на прибуткову посаду в Burisma Holdings. Єдиною помилкою, на його думку, було "недооцінка" того, як це може бути використано проти нього, - пише Bloomberg.

Читайте такожWP: Син Байдена написав в мемуарах, як "пропив" гроші від Burisma51-річний Гантер Байден раніше говорив, що робота в Україні могла бути "поганою ідеєю", оскільки його співпраця з Burisma стала проблемою під час президентської кампанії його батька в 2020 році.

Bloomberg нагадує, як президент Дональд Трамп просував непідтверджені твердження про корупцію й конфлікт інтересів, пов'язі з його політичним суперником. Республіканці в Сенаті теж розглянули цю тему і склали звіт на 87 сторінок. Після перемоги Джо Байдена на виборах питання про роботу його сина в Україні залишилися і досі нависають над його сім'єю.

Байден-молодший сказав в інтерв'ю, що жодне розслідування не виявило порушень у його діях чи діях батька. В грудні він підтвердив, що триває федеральне розслідування його закордонного бізнесу. Чинний президент США запевнив, що не буде втручатися в роботу Департаменту юстиції щодо його сина.

Читайте такожWSJ: Росія хоче перевірити, наскільки Байден прихильний до УкраїниГантер Байден також прокоментував інформацію про те, що в штаті Делавер був знайдений ноутбук зі скандальними даними про нього. Видання New York Post писало, що на комп'ютері були електронні листи про неоднозначні угоди в Україні. За словами Гантера, він не впевнений щодо цього.

"Може бути комп'ютер, який у мене вкрали. А може й виявитися, що мене зламали. Цілком можливо, що це зробила російська розвідка", - сказав син президента США.

Переслідування Гантера Байдена: що було раніше?

Заклики розслідувати сумнівні бізнес-зв'язки сина Джо Байдена звучали впродовж всієї передбиворчої кампанії в США. Щоправда, тоді республіканці й командта Дональда Трампа вказували саме на співпрацю Гантера Байдена з компанією Burisma в Україні.

В травні 2020 року Комітет Сенату з внутрішньої безпеки підримав рішення про спеціальну повістку для розслідування проти Байдена-молодшого. Зокрема, конгресмени вимагали передачу інформації лобістської компанії Blue Star Strategies, яка працювала на Burisma.

Через кілька місяців після того стало відомо, що в Сенаті готують повістки для колишніх чиновників адміністрації Барака Обами. Зокрема, їх повинні були отримати колишні радники Джо Байдена. Їх збиралися допитати у справі проти сина колишнього віце-президента США.

Зрештою, у вересні республіканці з Комітету Сенату з внутрішньої безпеки опублікували звіт про закордонний бізнес Гантера Байдена. Документ звинувачував сина колишнього віце-президента у створенні потенційного конфлікту інтересів для свого впливового батька. Однак, звіт визнавав, що немає доказів того, що Байден-молодший мав хоч якийсь вплив на політику адміністрації Обами. Також у ньому йшлося, що екс-віце-президент чи його син не порушили закон.

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Переклад: Лесь Димань