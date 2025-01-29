Нова влада Сирії відмовилася надати Російській Федерації у довгострокову оренду військові бази на території країни.
Про це з посиланням на власні джерела пише російський проєкт ВЧК-ОГПУ. За їхніми даними, Москві відмовили навіть попри "підлещування" заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Богданова перед тими, кого він ще нещодавно називав бандитами та терористами:
"Наразі тривають переговори щодо збереження міжнародного обличчя РФ і правильної подачі інформації про дипломатичну поразку у вигляді перемоги для громадськості".
Військова присутність Росії у Сирії
Як повідомляв УНІАН, на початку грудня сирійські повстанці увійшли у Дамаск та оголосили про повалення режиму Башара Асада. Він разом із сім'єю переховувався у Росії.
Як відомо, Москва мала морську базу в Тартусі та авіабазу в Латакії. Вчора стало відомо, що до Дамаска на переговори про збереження військових баз прибула делегація Російської Федерації.